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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет туман, прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-11, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью будет 9-11, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

18 апреля в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, местами ожидается туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.