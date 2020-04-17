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Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

© Report

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 

Утром местами будет туман, прогнозируется умеренный юго-западный ветер. 

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 9-11, днем 14-19 градусов тепла, в Баку ночью будет 9-11, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

18 апреля в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, местами ожидается туман. Прогнозируется умеренный западный ветер. 

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей. 

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