Прогноз погоды в Азербайджане на понедельник

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 25 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в некоторых местах ожидается кратковременный дождь. Местами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-14, днем 20-24 градусов тепла, в Баку ночью будет 12-14, днем 22-24 градусов тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 30-40%.

25 мая в основном в северных и западных районах Азербайджана ожидается гроза, местами дождь, ливень в разных местах, а также град.

В районах ночью и утром будет туман, западный ветер в разных местах будет усиливаться. Ночью температура воздуха составит 13-17, днем 25-30 градуса тепла, в горах ночью 9-13, днем 14-18 градуса тепла.