Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день февраля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, в течение дня местами ожидаются осадки.

Будет преобладать северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 758 мм до 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана 1 февраля временами ожидаются дожди, в некоторых местах возможен мокрый снег, в горных и предгорных территориях - снег. В отдельных восточных районах осадки примут интенсивный характер. Ночью и утром будет туман. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью ожидается 0-5 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ночью и утром в горных районах на дорогах ожидается гололед.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове на фоне сильного северного ветра температура воздуха понизится в сравнении с предыдущими днями, в течение дня ожидается дождливая погода, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.