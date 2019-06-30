Прогноз погоды на первый день июля: Переменно облачно и дождливо

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день июля. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 1 июля, на территории Азербайджана северный и западный ветры продолжат нагнетать прохладные воздушные массы, температура воздуха опустится по сравнению с предыдущим днем еще на несколько градусов, ожидаются дожди и грозы.

В Баку и на территории Абшеронского полуострова будет прохладно, местами пройдут дожди, однако во второй половине дня в столичном регионе преимущественно без осадков. Сильный северо-западный ветер станет умеренным ближе к вечеру.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 19-22, днем - 23-26 градусов. В Баку столбик термометра ночью покажет 19-21, днем воздух прогреется до 24-26 градусов. Атмосферное давление продолжит расти и повысится с 756 до 763 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

На пляжах Абшерона ожидается сильный северо-западный ветер. В Сумгайыте, поселках Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя и Загульба температура воды составит 22-23 градусов. На южных пляжах - в поселках Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших вода остынет до 23-24 градусов.

В районах Азербайджана прогнозируются дожди, временами грозы. Местами осадки перейдут в ливни и могут быть продолжительными. Будет дуть сильный западный ветер. Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 25-30 градусов выше нуля, в горах 9-14, днем - 18-23 градуса тепла.