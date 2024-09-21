Обнародован прогноз погоды на воскресенье

22 сентября в Баку и на Абшероском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков, ожидается северо-восточный ветер.

22 сентября в Баку и на Абшероском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков, ожидается северо-восточный ветер.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 16-19°, днем 23-27° тепла, атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки и грозы, местами град, в высокогорных районах пройдет мокрый снег. Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах ожидается туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-19°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 12-17° тепла.