Профессор: Каспий больше не сможет удовлетворить наши растущие потребности в рыбе

Азербайджан, как и все прикаспийские страны, занимается искусственным разведением промысловых рыб. Однако в современных условиях меняющейся экосистемы Каспия эта деятельность недостаточно эффективна. Следует честно признать, что прежнего разнообразия и из

Азербайджан, как и все прикаспийские страны, занимается искусственным разведением промысловых рыб. Однако в современных условиях меняющейся экосистемы Каспия эта деятельность недостаточно эффективна. Следует честно признать, что прежнего разнообразия и изобилия рыбной продукции уже не будет. Мы все должны понимать, что природные рыбные ресурсы не соответствуют растущим требованиям общества к рыбной продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра исследований биологических ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, доктор биологических наук, профессор Мехман Ахундов.

По его словам, до 2011 года, когда прикаспийскими странами был введен мораторий на коммерческий вылов осетровых, квота, выделенная Азербайджану на вылов осетровых, составляла всего 90 тонн: "В настоящее время растущая активность аквакультурных ферм, занимающихся выращиванием осетровых в нашей стране, уже дает возможность вывозить на внутренний рынок до 300-400 тонн мяса осетровых. Наша страна также импортирует рыбную продукцию из других стран. Растущий спрос на рыбную продукцию диктует необходимость развития аквакультуры и принятия соответствующей Государственной стратегии. Каспийское море и другие природные водоемы уже не могут удовлетворить наши растущие потребности в рыбе. На местных рынках все меньше рыбы, выловленной в море. Такова реальность".