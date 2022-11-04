Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посадил оливковое дерево на территории завода по переработке оливкового масла и столовых оливок в поселке Зиря.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посадил оливковое дерево на территории завода по переработке оливкового масла и столовых оливок в поселке Зиря.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Отметим, что 4 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в поселке Зиря Хазарского района Баку крупнейшего в регионе завода по переработке оливкового масла и столовых оливок Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Абшеронские оливковые сады".