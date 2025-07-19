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Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем страны Африки в борьбе с изменениями климата

Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем страны Африки в борьбе с изменениями климата Мы поддерживаем страны Африки в борьбе с изменениями климата. Это один из основных приоритетов в нашей повестке дня.
Экология
19 июля 2025 г. 20:43
Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем страны Африки в борьбе с изменениями климата

Мы поддерживаем страны Африки в борьбе с изменениями климата. Это один из основных приоритетов в нашей повестке дня.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума.

"Как председатель COP29, я заявил, что у нас будет особый формат сотрудничества с малыми развивающимися островными государствами, потому что для них угроза экзистенциальная. Мы это знаем, потому что их существование в целом зависит от уровня океана", - подчеркнул президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: İqlim dəyişmələrinə qarşı mübarizədə Afrika dövlətlərini dəstəkləyirik

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