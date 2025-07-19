Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем страны Африки в борьбе с изменениями климата

Мы поддерживаем страны Африки в борьбе с изменениями климата. Это один из основных приоритетов в нашей повестке дня.

Мы поддерживаем страны Африки в борьбе с изменениями климата. Это один из основных приоритетов в нашей повестке дня.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума.

"Как председатель COP29, я заявил, что у нас будет особый формат сотрудничества с малыми развивающимися островными государствами, потому что для них угроза экзистенциальная. Мы это знаем, потому что их существование в целом зависит от уровня океана", - подчеркнул президент Азербайджана.