Президент COP29 встретился с главами компаний KAUST и ACWAPower в Саудовской Аравии

Министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев находится с визитом в Саудовской Аравии.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице COP29 в соцсети "Х".

В рамках визита состоялись встречи с руководителями компаний KAUST и ACWAPower.

Стороны обсудили инновационные подходы к возобновляемым технологиям, технологиям контроля эмиссий, опреснения воды, а также прогресс Азербайджана в решении проблемы нехватки воды.