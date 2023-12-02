Премьер Бельгии призвал перейти "от слов к действиям" для борьбы с изменением климата

Климатическая изменения является чрезвычайной ситуацией, которая прослеживается во всем мире.

Изменение климата является чрезвычайной ситуацией, которая прослеживается во всем мире.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

По словам премьер-министра, для решения этого вопроса необходимо перейти "от слов к действиям".

"Для того, чтобы добиться нулевого уровня выбросов, необходимо обеспечить будущее на основе "зеленой" промышленности и строительства", - сказал он.

Де Кро также подчеркнул, что на данный момент Бельгия уделяет большое внимание развитию сферы ВИЭ.