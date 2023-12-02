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Премьер Бельгии призвал перейти "от слов к действиям" для борьбы с изменением климата

Премьер Бельгии призвал перейти "от слов к действиям" для борьбы с изменением климата Климатическая изменения является чрезвычайной ситуацией, которая прослеживается во всем мире.
Экология
2 декабря 2023 г. 14:07
Премьер Бельгии призвал перейти от слов к действиям для борьбы с изменением климата

Изменение климата является чрезвычайной ситуацией, которая прослеживается во всем мире.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

По словам премьер-министра, для решения этого вопроса необходимо перейти "от слов к действиям".

"Для того, чтобы добиться нулевого уровня выбросов, необходимо обеспечить будущее на основе "зеленой" промышленности и строительства", - сказал он.

Де Кро также подчеркнул, что на данный момент Бельгия уделяет большое внимание развитию сферы ВИЭ.

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Версия на английском языке Belgian PM calls for moving 'from words to actions' to combat climate change
Версия на азербайджанском языке Belçikanın Baş naziri iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üçün hərəkətə keçməyə çağırır

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