​Предупреждение в связи с изменением погодных условий в Азербайджане

В Азербайджане ожидается изменение погодных условий.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, 23 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается неустойчивая погода, ветер северо-западный с порывами до 15-18 м/с, временами до 20-23 м/с, прогнозируется дождь, местами интенсивный.

В районах Азербайджана до полудня 25 апреля ожидаются нестабильные погодные условия, временами дождь, грозы, местами интенсивный ливень, в горных районах снег.

Ветер западный с усилением до 15-20 м/с, 23 апреля в отдельных местах скорость ветра составит 23-28 м/с. Повысится уровень воды в реках.