Предупреждение: Температура воздуха в Азербайджане снизится на 7-10 градусов, прогнозируются дожди и снег

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ После умеренной погоды в Баку и на Абшеронском полуострове, которая наблюдалась в течение нескольких дней, 6-7 марта ожидается нестабильная погода.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 6 и 7 марта ночью и утром в столице и на полуострове ожидается усиление северного ветра, вечером 6 марта и днем 7 марта вероятны дожди, местами интенсивного характера.

По сравнению с предыдущими днями, температура воздуха снизится на 5-8 градусов.

В районах Азербайджана, начиная с западных, с 6 по 8-е марта погода также будет нестабильной, временами ожидаются осадки, в горах есть вероятность мокрого снега, снега, местами интенсивного характера. 6 марта прогнозируется усиление восточного ветра.

Столбики термометра опустятся на 7-10 градусов.