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    Предупреждение: На территории Азербайджана ожидается резкое похолодание, прогнозируется снег

    Столбики термометров опустятся на 4-6 градусов

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение об ожидаемом резком похолодании на территории Азербайджана.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с вечера 7 ноября по первую половину дня 11 ноября погодные условия на территории страны будут нестабильными, возможны осадки, местами интенсивного характера. В горных районах ожидаются мокрый снег и снег.

    По сравнению с предыдущими днями, столбики термометров опустятся на 4-6 градусов.

    Предполагается повышение уровня воды в реках.

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