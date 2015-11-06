Предупреждение: На территории Азербайджана ожидается резкое похолодание, прогнозируется снег

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение об ожидаемом резком похолодании на территории Азербайджана.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с вечера 7 ноября по первую половину дня 11 ноября погодные условия на территории страны будут нестабильными, возможны осадки, местами интенсивного характера. В горных районах ожидаются мокрый снег и снег.

По сравнению с предыдущими днями, столбики термометров опустятся на 4-6 градусов.

Предполагается повышение уровня воды в реках.