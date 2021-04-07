Представители медиа посетили Баситчайский государственный природный заповедник

При организаторстве Министерства экологии и природных ресурсов группа представителей местных СМИ посетила Баситчайский государственный природный заповедник, расположенный в освобожденном от оккупации Зангиланском районе.

При организаторстве Министерства экологии и природных ресурсов группа представителей местных СМИ посетила Баситчайский государственный природный заповедник, расположенный в освобожденном от оккупации Зангиланском районе.

Как сообщает командированный в Зангиланский район корреспондент Report, журналисты воочию стали свидетелями армянского вандализма.

Как сообщила журналистам представитель Службы сохранения биоразнообразия МЭПР Арзу Самедова, в Зангиланском районе есть две особо охраняемые природные территории: "Это Баситчайский государственный природный заповедник и Государственный природный заповедник Аразбою. Согласно предварительным мониторингам, в результате армянского вандализма в период оккупации было уничтожено 42,8 га лесных угодий".

А.Самедова сказала, что к сожалению, враг изменил течение реки Араз. На этой территории уничтожено до 1 500 гектаров тугайных лесов.