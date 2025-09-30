Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Представитель Венгрии: Важно перенести результаты COP29 в повестку дня COP30

    Экология
    • 30 сентября, 2025
    • 15:44
    Представитель Венгрии: Важно перенести результаты COP29 в повестку дня COP30

    Важно перенести результаты 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в повестку дня COP30.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, госсекретарь Администрации президента Венгрии Чаба Кёрёши на второй день Бакинской климатической недели (BCAW2025).

    По его словам, результаты COP29, несмотря на многочисленные трудности, можно считать довольно успешными: "Я хотел бы еще раз поздравить Азербайджан и сопредседателей по этому поводу. COP29 был не просто климатическим саммитом".

    Ч. Кёрёши добавил, что это мероприятие стало важным толчком для трансформации устойчивого развития и сильным импульсом для глобального прогресса. "В первую очередь, этот процесс связан с будущим наших обществ. Поэтому для обеспечения устойчивости достигнутых результатов необходимо выполнение обязательств, данных на COP29. Важно перенести проделанную работу и достигнутые результаты на COP30 и последующие этапы, а также найти возможности, которые еще больше усилят трансформацию", - добавил он.

    Macarıstan rəsmisi: "COP29-un nəticələrini COP30-un gündəliyinə daşımaq vacibdir"
    COP29 results must shape COP30 agenda, says UN official

