Погода в Азербайджане на завтра

5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается умеренный северо-западный ветер, который днем перейдет во временами усиливающийся юго-западный, переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 45-50%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных территориях - снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман, скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на фоне понижения атмосферного давления на Абшеронском полуострове ожидается южный ветер, что, в основном, неблагоприятно для метеочувствительных людей.