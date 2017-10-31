Пожар в Дашкесанском районе был полностью потушен

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Пожар, возникший вчера вечером на территории лесничества Дастафур Дашкесанского предприятия по охране и восстановлению лесов, был полностью потушен в районе 8 часов утра.

Как сообщает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По его словам, территория пожара находилась в высокогорной местности, к тому же огонь сопровождался сильным ветром, что создало трудности при тушения пожара: "Несмотря на все это, в результате серьезных усилий представителей министерства экологии и природных ресурсов, министерства по чрезвычайным ситуациям и местного населения удалось потушить пожар".

Отметим, что во время пожара сгорели травяной покров и опавшие сухие листья, деревья не пострадали.

С целью определения причины пожара и размера нанесенного ущерба ведется расследование.

