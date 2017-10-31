 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пожар в Дашкесанском районе был полностью потушен

    С целью определения причины пожара и размера нанесенного ущерба ведется расследование© Eco.gov.az

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Пожар, возникший вчера вечером на территории лесничества Дастафур Дашкесанского предприятия по охране и восстановлению лесов, был полностью потушен в районе 8 часов утра.

    Как сообщает Report, об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

    По его словам, территория пожара находилась в высокогорной местности, к тому же огонь сопровождался сильным ветром, что создало трудности при тушения пожара: "Несмотря на все это, в результате серьезных усилий представителей министерства экологии и природных ресурсов, министерства по чрезвычайным ситуациям и местного населения удалось потушить пожар".

    Отметим, что во время пожара сгорели травяной покров и опавшие сухие листья, деревья не пострадали.

    С целью определения причины пожара и размера нанесенного ущерба ведется расследование.
     

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi