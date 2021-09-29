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Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз

Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз Германия много лет назад предложила Армении построить очистные сооружения для сточных вод, чтобы остановить загрязнение реки Араз.
Экология
29 сентября 2021 г. 13:36
Посол Германии: Сточные воды Еревана загрязняют реку Араз

Германия несколько лет назад предложила Армении построить очистные сооружения для сточных вод, чтобы остановить загрязнение реки Араз, однако это предложение до сих пор не было реализовано.

Об этом Report заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг, комментируя вопрос о загрязнении Арменией трансграничной реки Охчучай.

"До сих пор этот вопрос не решился и все сточные воды Еревана продолжают загрязнять реку Араз", - заявил посол.

Дипломат также отметил, что все стороны заинтересованы в том, чтобы иметь чистую окружающую среду. В связи с этим, В. Маниг подчеркнул, что Германия хочет объединить гражданские общества Азербайджана и Армении в рамках специальной платформы для обмена информацией и привлечения экспертов обеих стран в этой области.

По его словам, он планирует провести встречу с представителем Программы ООН по окружающей среде в Баку, чтобы узнать, готовы ли они присоединиться к вышеупомянутой платформе.

“Мы обсудили это [ проблему загрязнения] с Федеральным министерством иностранных дел Германии и Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности, и мы видим сотрудничество между активистами и учреждениями, которые работают вместе, чтобы остановить дальнейшее загрязнение рек”, - сказал посол.

В июле вынужденные переселенцы из Зангилана обратились к послу Германии в Азербайджане Вольфгангу Манигу с тем, чтобы были приняты меры в отношении немецкой компании CRONIMET, функционирующей в горнодобывающем секторе Армении, не соблюдая экостандартов.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya səfiri: "Ermənistan Araz çayını zəhərləyir"
Версия на английском языке German ambassador: Sewage from Yerevan pollutes Araz

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