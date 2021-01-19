Полиэтиленовые пакеты будут доступны за деньги

"Могут быть внесены изменения в законодательство, чтобы покупатели могли приобретать не только тонкие, но и более толстые полиэтиленовые пакеты".

"Могут быть внесены изменения в законодательство, чтобы покупатели могли приобретать не только тонкие, но и более толстые полиэтиленовые пакеты".

Как сообщает Report, об этом в ходе "Экспертного часа" заявил начальник отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

Он отметил, что готовится соответствующий документ о возможности продажи покупателям полиэтиленовых пакетов:

"Этот документ был представлен по согласованию с соответствующими структурами. Думаю, что в ближайшее время, наряду с запретом полиэтиленовых пакетов до 15 микрон, пакеты из полиэтилена более 15 микрон также будут платными. Мы сможем добиться снижения воздействия полиэтиленовых отходов на окружающую среду".