Погодные условия в Азербайджане изменятся - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Сделано предупреждение по поводу изменений погодных условий в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 16-17 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, местами дожди, которые в отдельных частях полуострова могут принять интенсивный характер.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. По сравнению с предыдущими днями температура понизится на 4-6 градусов.

С 15-го по 18-ое сентября в северных и западных районах, а также на большей территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, дожди, которые местами могут принять интенсивный характер. Возможен град, в высокогорьях есть вероятность мокрого снега.

Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 4-6 градусов.

Уровень воды в реках может подняться.