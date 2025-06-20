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Погода на завтра: В Азербайджане ожидается до 36 градусов тепла

Погода на завтра: В Азербайджане ожидается до 36 градусов тепла Погода на завтра: В Азербайджане ожидается до 36 градусов тепла
Экология
20 июня 2025 г. 12:36
Погода на завтра: В Азербайджане ожидается до 36 градусов тепла

21 июня в Азербайджане ожидается преимущественно безоблачная погода без осадков, однако в некоторых регионах возможны локальные атмосферные явления.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и в утренние часы возможно образование слабого тумана. Ветровой режим будет меняться в течение суток: юго-западный ветер в дневное время уступит место умеренному северо-западному, а к вечеру ожидается временное усиление воздушных потоков.

Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.

В регионах Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. С полудня в горных и предгорных районах прогнозируются локальные дожди и грозы. В отдельных местностях не исключены интенсивные, но кратковременные ливни с градом. Ночью и утром в некоторых высокогорных зонах возможно образование слабого тумана. Западный ветер в дневные часы местами может усиливаться.

Температура воздуха ночью 18-22°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 15-20° тепла.

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