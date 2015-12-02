Погода в Азербайджане резко ухудшится, прогнозируется снег

Баку. 2 декабряr. REPORT.AZ/ Погода на территории Азербайджана резко ухудшится, прогнозируется снег.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать сильный северо-западный ветер. Вечером местами ожидаются дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 6-8, в первой половине дня до 10 градусов, во второй - до 6 градусов тепла.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах прогнозируется снег, местами интенсивного характера. Будет преобладать сильный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-6, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов мороза, днем 1-4 градусов тепла.