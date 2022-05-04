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Погода будет неустойчивой: ожидаются дожди и сильный ветер

Погода будет неустойчивой: ожидаются дожди и сильный ветер В Баку и на Абшеронском полуострове с 6 мая до утра 8 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, порывами до 23-28 м/с. 6 мая местами на полуострове ожидается усиление ветра до 30-33 м/с.
Экология
4 мая 2022 г. 17:49
Погода будет неустойчивой: ожидаются дожди и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове с 6 мая до утра 8 мая ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, порывами до 23-28 м/с. 6 мая местами на полуострове ожидается усиление ветра до 30-33 м/с.

Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном Национальной службой гидрометеорологии предупреждении о неустойчивой погоде.

В районах Азербайджана до конца первой декады мая продолжатся дождливые погодные условия, грозы. Местами осадки могут усилится, вероятен град, в высокогорных районах - снег. Западный ветер в 15-20 м/с 6-7 мая местами усилится до 25-30 м/с. Ожидается, что в реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках пройдут кратковременные паводки и сели.

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