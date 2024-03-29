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Подует сильный ветер, в реках ожидаются паводки

Подует сильный ветер, в реках ожидаются паводки С 30 марта на территории страны погодные условия ухудшатся.
Экология
29 марта 2024 г. 16:34
Подует сильный ветер, в реках ожидаются паводки

С 30 марта на территории страны погодные условия ухудшатся.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове утром ожидается кратковременное усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, с вечера 30-го по утро 31-го марта северо-западный ветер усилится до 15-18 м/с, иногда до 20-23 м/с. Ожидаются периодические осадки, в некоторых частях полуострова, возможно, интенсивные.

В северных и западных районах Азербайджана с полудня 30 марта и до утра 31 марта местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах (Карабах и Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Аран, Горный Ширван, Губа-Гусар, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. Ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, днем 30-го в отдельных местах - до 23-28 м/с.

В реках увеличится водность, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона пройдут кратковременные паводки и сели.

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