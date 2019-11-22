Подготовлена карта территорий массовой посадки деревьев в связи с Годом Насими

Подготовлена карта территорий, где будут посажены 650 тыс. деревьев в связи с Годом Насими.

Как передает Report, об этом журналистам заявил замминистра экологи и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

По его словам, карта охватывает все регионы Азербайджана, включая Нахчыванскую АР: "Уточнено, где какое дерево будет посажено. Большая часть деревьев будет посажена вдоль магистральных дорог".

Замминистра сказал, что на указанных на карте территориях будет посажено более 50 видов деревьев, разводимых в плодовых питомниках министерства.

Ф.Алиев подчеркнул, что наибольшее количество деревьев в этот день будет посажено в родном районе Насими – Шемахинском районе.

"Подходят к концу подготовительные работы для посадки в один день 650 тыс. деревьев. В Сабирабаде, Шемахе уже проведена капельная оросительная сеть. Вместе с активистами районных организаций партии "Ени Азербайджан" проводятся мониторинги территорий, куда будут посажены деревья, контроль продолжится и после посадки деревьев".