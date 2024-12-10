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Подготовлена электронная версия "Атласа природных ресурсов Карабаха"

Подготовлена электронная версия "Атласа природных ресурсов Карабаха" 14:13
Экология
10 декабря 2024 г. 14:47
Подготовлена электронная версия Атласа природных ресурсов Карабаха

Завершена работа по инвентаризации природных ресурсов и подготовке электронной версии "Атласа природных ресурсов Карабаха".

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил начальник отдела Министерства экологии и природных ресурсов Кянан Керимли на заседании рабочей группы по экологическим вопросам.

По его словам, были проведены дополнительные картографические работы для подготовки такого атласа, публикация которого запланирована до конца текущего года:

"По поручению Кабинета министров, на основе данных, предоставленных Национальной Академией Наук Азербайджана, для Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов были подготовлены по 10 тематических карт в электронном формате. Эти карты переданы в Институт геологии и геофизики Министерства науки и образования".

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağın təbii ehtiyatları atlası”nın elektron variantı hazırlanıb

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