По некоторым рекам пройдут сели - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экология
- 19 сентября, 2025
- 16:36
В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 сентября до утра 21 сентября временами ожидаются дожди.
Как передает Report, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Вечером 19 сентября и утром 20 сентября в некоторых районах полуострова ожидаются кратковременные ливневые дожди, возможны грозы.
Ожидается, что нестабильные погодные условия, наблюдаемые в районах Азербайджана, продлятся до дня 22 сентября, временами будут идти дожди, вероятны грозы. В отдельных местах ожидаются интенсивные и сильные ливневые осадки, град, в горных районах возможно выпадение снега.
Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели.
