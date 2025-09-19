Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Экология
    • 19 сентября, 2025
    • 16:36
    По некоторым рекам пройдут сели - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 19 сентября до утра 21 сентября временами ожидаются дожди.

    Как передает Report, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

    Вечером 19 сентября и утром 20 сентября в некоторых районах полуострова ожидаются кратковременные ливневые дожди, возможны грозы.

    Ожидается, что нестабильные погодные условия, наблюдаемые в районах Азербайджана, продлятся до дня 22 сентября, временами будут идти дожди, вероятны грозы. В отдельных местах ожидаются интенсивные и сильные ливневые осадки, град, в горных районах возможно выпадение снега.

    Ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели.

