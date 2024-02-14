Ожидается ветер, дождь и снег, температура снизится на 5-10 градусов

В Азербайджане после нескольких дней умеренной погоды с 15 февраля ожидается изменение погодных условий.

В Азербайджане после нескольких дней умеренной погоды с 15 февраля ожидается резкое похолодание.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины 15 февраля до полудня 17 февраля ожидается северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, который местами усилится до 23-28 м/с вечером 15-го и ночью 16-го февраля.

16-17 февраля ожидаются кратковременные осадки, утром 16 февраля на отдельных участках полуострова дождь временами усилится, а 17 февраля местами ожидается кратковременные мокрый снег и снег. Температура воздуха понизится на 5-10 градусов.

В регионах Азербайджана до 18 февраля ожидается дождливая погода, а в горных и предгорных районах - снег. Осадки могут усилиться в Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Губа-Гусарском, Балакен-Шекинском, Центрально-Аранском, Карабахском, Восточно-Зангезурском и Лянкяран-Астаринском районах.

16-17 февраля временами ожидается восточный ветер со скоростью 15-18 м/с, который местами усилится до 23-25 ​​м/с. Температура воздуха постепенно снизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.