В Азербайджане ожидаются дожди и грозы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно. Утром местами на полуострове есть вероятность кратковременных дождей. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 21-24, днем 28-33 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 30-32 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 21-22, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 22-23, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, есть вероятность дождя, в некоторых местах ливневого характера. Будет преобладать восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 31-36, в горах ночью ожидается 10-25, днем 18-23 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что с вечера 9 июля по 10 июля в основном вечером и ночью в некоторых районах ожидаются грозы, есть вероятность дождя, в некоторых местах ливневого характера. Восточный ветер временами будет усиливаться. Прогнозируется повышение уровня воды в реках.