Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 декабря. Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков, утром местами ожидается слабый туман. Северо-западный ветер значительно смягчится, в дневные часы его сменит временами усиливающийся юго-западный ветер.

Об этом сообщили Report из министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 8-11 градусов тепла.

Атмосферное давление упадет от 767 мм рт. ст. до 763 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью составит 75-85, днем 55-65%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, ночью и днем возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.