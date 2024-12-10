Отчет ЕС: 2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений

По прогнозам ученых Евросоюза, аномально высокие температуры, зафиксированные в 2024 году сохранятся как минимум до первых месяцев 2025 года.

Аномально высокие температуры, зафиксированные в 2024 году сохранятся как минимум до первых месяцев 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила служба мониторинга изменения климата Европейского Союза Copernicus (C3S).

По данным исследований C3S с января по ноябрь 2024 года, этот год станет первым в истории, когда средние глобальные температуры превысят 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом 1850-1900 годов.

Отмечается, что в 2024 году экстремальные погодные явления охватили весь мир: сильная засуха в Италии и Южной Америке, смертельные наводнения в Непале, Судане и Европе, волны жары в Мексике, Мали и Саудовской Аравии, разрушительные циклоны в США и на Филиппинах, унесшие тысячи жизней.

Научные исследования подтвердили влияние на все эти бедствия антропогенного фактора, вызвавшего изменения климата. Основной причиной таких изменений являются выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива.

"Мы все еще находимся близко к рекордно высоким показателям глобальных температур, и это, вероятно, продлится как минимум несколько месяцев", - сказал исследователь климата Copernicus Жюльен Николя.

Ученые подчеркивают, что хотя многие правительства взяли на себя обязательства достичь нулевых выбросов, глобальные выбросы CO₂ в 2024 году достигнут рекордного уровня. Снижение выбросов до нуля может остановить ухудшение ситуации, но текущие обещания пока не приносят нужного результата, заявили в C3S.

Ученые также отслеживают возможность развития климатического феномена Ла-Нинья в 2025 году, который может временно охладить поверхность океанов. Однако, по их утверждению, это не изменит общей тенденции к потеплению.

"Мы все равно будем испытывать высокие температуры, приводящие к опасным тепловым волнам, засухам, лесным пожарам и тропическим циклонам", - подчеркнула Фридерике Отто, климатолог из Имперского колледжа Лондона.

Отметим, что записи C3S ведутся с 1940 года и сверяются с глобальными температурными записями, начиная с 1850 года.