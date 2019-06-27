Оштрафованы владельцы объектов, загрязняющих Каспий - СПИСОК

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана провели серию рейдов с представителями Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел с целью проверки соблюдения требований природоохранного законодательства на Каспийском море.

Как сообщили Report в пресс-службе МЭПР, в ходе рейдов было установлено, что в прибрежной зоне каспийского моря в городе Сумгайыте неочищенная сточная вода из центров отдыха "Дуйгу", "Лиман", "Атлантида", "Нарынгала" и "Флагман" сбрасывается в воду.

В отношении владельцев этих объектов были составлены протоколы о нарушении природоохранных требований, и каждый из них в качестве должностного лица был оштрафован на 2500 манатов. В то же время в Сумгайытский административно-экономический суд было подано ходатайство о приостановке деятельности названных объектов.