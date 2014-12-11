Завтра осадки в Баку и на Абшеронском полуострове не ожидаются

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра - 12 декабря.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преобладание переменной облачности, в основном без осадков.

Днем и вечером местами ожидается слабый туман. Ночью температура воздуха составит 5-7, днем 8-13 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы, возрастет от 764 мм рт. ст. до 770 мм рт. ст, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85, днем 60-70%.

В районах Азербайджана завтра осадков не ожидается, ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью от 3-х градусов мороза до 2 градусов тепла, днем прогнозируется 6-11 градусов тепла.