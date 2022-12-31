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Опубликован прогноз погоды на первый день нового года

Опубликован прогноз погоды на первый день нового года В Баку и на Апшеронском полуострове 1 января ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
31 декабря 2022 г. 12:10
Опубликован прогноз погоды на первый день нового года

В Баку и на Апшеронском полуострове 1 января ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы, вечером на отдельных территориях будет туман.

Южный ветер днем сменится северо-западным. Температура воздуха ночью 3-5° тепла, днем 7-12° тепла, ночью в Баку 3-5° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 778 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами ожидается туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, ночью в горах 5-10°мороза, днем до 3° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Gələn ilin ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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