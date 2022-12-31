Опубликован прогноз погоды на первый день нового года

Опубликован прогноз погоды на первый день нового года

В Баку и на Апшеронском полуострове 1 января ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

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В Баку и на Апшеронском полуострове 1 января ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы, вечером на отдельных территориях будет туман. Южный ветер днем сменится северо-западным. Температура воздуха ночью 3-5° тепла, днем 7-12° тепла, ночью в Баку 3-5° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 778 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%. Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами ожидается туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, ночью в горах 5-10°мороза, днем до 3° мороза. Подпишитесь на наш Telegram канал