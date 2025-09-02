    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    ОО IDEA освободило в Сумгайыте двух страусов и 13 попугаев

    Экология
    • 02 сентября, 2025
    • 21:01
    ОО IDEA освободило в Сумгайыте двух страусов и 13 попугаев

    По инициативе Общественного Объединения IDEA 2 сентября при участии представителей Министерства внутренних дел и Министерства экологии и природных ресурсов были проведены следственные мероприятия в ресторане "Туран", расположенном в Парке культуры и отдыха имени Насими в Сумгайыте.

    Как сообщает Report, в результате мониторинга на территории заведения были обнаружены незаконно содержащиеся страусы и 13 ожереловых попугаев.

    Птицы были изъяты ветеринарами Бакинского зоологического парка. В настоящее время проводятся клинические обследования и реабилитационные работы.

    Отметим, что ранее в парках Баку и других озелененных территориях обитало множество попугаев. Однако из-за экологических проблем, существовавших в конце прошлого века, численность этих видов резко сократилась.

    Несколько лет назад, как часть проектов по защите обитающих в городской среде видов животных, в рамках проекта Urban Ecology с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя ОО IDEA Лейлы Алиевой, в Баку были выпущены на волю ожереловые попугаи. Планируется, что 13 попугаев, обнаруженных в Сумгайыте, также будут реинтродуцированы в природу.

    В последние годы благодаря проводимым в стране широкомасштабным работам по озеленению и благоустройству, а также вкладу ОО IDEA в Баку сократились случаи незаконной вырубки деревьев и были посажены новые деревья, что создает благоприятные условия для реинтродукции многих видов фауны в городе. IDEA еще раз призывает граждан защищать природу и не допускать случаев незаконного содержания диких животных, а при выявлении таких фактов просит сообщать на горячую линию "Скорая помощь природе" 1113 или посредством официальных соцсетей IDEA.

    страусы попугаи Сумгайыт IDEA
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    IDEA-nın Sumqayıtda xilas etdiyi 2 dəvəquşu və 13 tutuquşu tezliklə təbiətə buraxılacaq

    Последние новости

    21:28

    В Марселе не менее пяти человек пострадали от нападения человека с ножами

    Другие страны
    21:28

    США ввели санкции против компаний и судов за контрабанду иранской нефти через Ирак

    Другие страны
    21:16

    Франция выдала ордер на арест бывшего президента Сирии

    Другие страны
    21:02
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с рабочим визитом в Китай

    Внешняя политика
    21:01

    ОО IDEA освободило в Сумгайыте двух страусов и 13 попугаев

    Экология
    20:58
    Фото

    В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по делу Рубена Варданяна

    Внутренняя политика
    20:54

    СМИ: Европа подготовила гарантии безопасности для Украины

    Другие страны
    20:38

    Россия и Казахстан обсудили подготовку государственного визита Токаева

    Другие страны
    20:24

    Хуситы атаковали Генштаб Израиля и объекты в Красном море

    Другие страны
    Лента новостей