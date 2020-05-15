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BNA: Ограничение движения улучшило экоситуацию в Баку

Ограничение движения улучшило экоситуацию в Баку

© Report

Введение ограничений на движение транспортных средств в период карантина привело к уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (BNA).

По данным датчиков качества воздуха, установленных на светофорах на некоторых улицах и проспектах столицы, в дни новогодних каникул объем монооксида углерода в атмосфере столицы снизился на 40%, а в период карантинного режима это снижение составило 60%. Снижение объема метанового газа в указанные периоды составило соответственно 30% и 45%, оксида серы - 70% и 90%.

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