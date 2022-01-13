Официальный представитель службы: "Жалоба на вырубку деревьев в Шеки не нашла своего подтверждения"

"Жалоба, поступившая в Государственную службу экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев перед Эконом-маркетом в Шеки, была рассмотрена на месте. Выяснилось, что по указанному адресу была осуществлена не вырубка деревьев как таковых, а отсечен

Жалоба, поступившая в Государственную службу экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев перед "Эконом-маркетом" в Шеки, была рассмотрена на месте.

Об этом Report сообщил официальный представитель службы Бахруз Мухаммедов.

"Выяснилось, что по указанному адресу была осуществлена не вырубка деревьев как таковых, а отсечение ветвей потенциально опасных деревьев. Таким образом, было установлено, что жалоба не отражает действительности", - сказал он.

Он отметил, что Шекинский филиал Kapital Bank, функционирующий на этой территории, обратился в Агентство Государственной экологической экспертизы с просьбой дать заключение о том, что перед зданием банка, возле "Эконом-маркета", были срублены несколько деревьев.

Б.Мухаммедов поблагодарил представителей общественности за гражданскую позицию.