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Официальный представитель службы: "Жалоба на вырубку деревьев в Шеки не нашла своего подтверждения"

Официальный представитель службы: "Жалоба на вырубку деревьев в Шеки не нашла своего подтверждения" "Жалоба, поступившая в Государственную службу экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев перед Эконом-маркетом в Шеки, была рассмотрена на месте. Выяснилось, что по указанному адресу была осуществлена не вырубка деревьев как таковых, а отсечен
Экология
13 января 2022 г. 12:24
Официальный представитель службы: Жалоба на вырубку деревьев в Шеки не нашла своего подтверждения

Жалоба, поступившая в Государственную службу экологической безопасности в связи с вырубкой деревьев перед "Эконом-маркетом" в Шеки, была рассмотрена на месте.

Об этом Report сообщил официальный представитель службы Бахруз Мухаммедов.

"Выяснилось, что по указанному адресу была осуществлена не вырубка деревьев как таковых, а отсечение ветвей потенциально опасных деревьев. Таким образом, было установлено, что жалоба не отражает действительности", - сказал он.

Он отметил, что Шекинский филиал Kapital Bank, функционирующий на этой территории, обратился в Агентство Государственной экологической экспертизы с просьбой дать заключение о том, что перед зданием банка, возле "Эконом-маркета", были срублены несколько деревьев.

Б.Мухаммедов поблагодарил представителей общественности за гражданскую позицию.

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Версия на азербайджанском языке Xidmət rəsmisi: "Şəkidə ağacların kəsilməsi ilə bağlı şikayət təsdiqini tapmayıb"

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