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Объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой

Объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой Объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой 26-28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.
Экология
26 июня 2025 г. 13:38
Объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой

Объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с ветреной погодой, ожидаемой 26-28 июня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечено, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Хачмазе, Шабране, Хызы, Сиязане, Губе, Гусаре, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Ширване, Балакяне, Гахе, Билясуваре, Шеки, Загатале, Саатлы, Сабирабаде, Имишли, Зардабе, Бейлагане, Лянкяране, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Масаллы, Астаре, Кяльбаджаре, Лачыне, Гяндже, Гедабеке, Дашкесане, Самухе, Гёйгёле, Нафталане, Гёранбое, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере с перерывами будет дуть восточный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.

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