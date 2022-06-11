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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра В Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет в основном без осадков
Экология
11 июня 2022 г. 12:15
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21° тепла, днем-25-29° тепла, в Баку ночью-19-21° тепла, днем-27-29° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и проливные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 17-22° тепла.

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