О нас

Объявлен прогноз погоды на декабрь

Объявлен прогноз погоды на декабрь Объявлен прогноз погоды на декабрь.
Экология
1 декабря 2022 г. 09:50
Объявлен прогноз погоды на декабрь

Объявлен прогноз погоды на декабрь.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, среднемесячная температура воздуха в декабре ожидается близкой к климатической норме.

Количество месячных осадков в основном будет близко к климатической норме, а в некоторых районах может быть несколько больше.

Ожидается, что в начале декабря погодные условия будут нестабильными, временами ожидаются осадки, в горах и предгорьях выпадет снег, погода будет холодной, температура опустится на 1-3 градуса ниже климатической нормы.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в пределах 5-8 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 4-8 градусов, днем - 8-11 градусов тепла, а в некоторые дни - до 13 градусов тепла. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме, а местами чуть выше нее (норма 24-34 мм).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dekabr ayına olan hava proqnozu açıqlanıb

Самое читаемое

Сын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
ФотоСын президента Ильхама Алиева Гейдар Алиев создал семью
26 ноября 2022 г. 13:44
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
СГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
ФотоСГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
24 ноября 2022 г. 11:28
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
СГБ начала аресты в Нахчыване
СГБ начала аресты в Нахчыване
25 ноября 2022 г. 10:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi