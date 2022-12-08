О нас

Объявлен прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды на завтра Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 9 декабря.
Экология
8 декабря 2022 г. 12:37
Объявлен прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 9 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове утром местами ожидается изморось, вечером переменные осадки. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку ночью составит 3-5°, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах вероятны переменные осадки. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, ночью в горах 7-12°, днем 0-5° мороза.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
8 декабря 2022 г. 12:30
Сотрудники NYT проведут 8 декабря суточную забастовку
Сотрудники NYT проведут 8 декабря суточную забастовку
8 декабря 2022 г. 07:58
В Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
ФотоВ Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
8 декабря 2022 г. 01:06
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
7 декабря 2022 г. 12:36
Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном
Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном
6 декабря 2022 г. 15:18
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
По Тертерскому делу освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
По "Тертерскому делу" освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
6 декабря 2022 г. 11:15
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
5 декабря 2022 г. 19:18
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi