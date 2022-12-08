Объявлен прогноз погоды на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 9 декабря.

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 9 декабря.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове утром местами ожидается изморось, вечером переменные осадки. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку ночью составит 3-5°, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах вероятны переменные осадки. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, ночью в горах 7-12°, днем 0-5° мороза.