Общественное объединение IDEA принято в члены Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Общественное объединение IDEA, учрежденное в 2011 году вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, было принято в члены Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD).

Основанная в 1994 году, UNCCD считается единственным международным документом, объединяющим сферы устойчивого управления окружающей средой и землями. Конвенция ратифицирована 195 государствами, в том числе в 1998 году – Азербайджаном. Секретариат Конвенции находится в германском городе Бонн и в основном обеспечивает обмен опытом и технологиями между развитыми и развивающимися государствами в области устойчивого управления землями.

Наряду с государствами, в деятельности UNCCD может также принимать участие гражданское общество. Так, в настоящее время участниками UNCCD являются около 200 неправительственных организаций, прошедших процесс специальной аккредитации.

Общественное объединение IDEA, аккредитованное в Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, попало в историю как первая неправительственная организация, представляющая Азербайджан в этой Конвенции.