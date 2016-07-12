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    Обнародованы причины нестабильной погоды в Азербайджане

    Климатовед: С завтрашнего дня погодные условия в Азербайджане стабилизируются

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "В течение трех последних дней на территорию Азербайджана поступили умеренные морские воздушные массы. Эти воздушные массы будут преобладать на территории страны максимум 3-4 дня, затем их сменят теплые воздушные массы".  

    Об этом Report заявил научный сотрудник отдела климата и агроклиматологии Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии, климатовед Магеррам Гасанов. 

    Он отметил, что с завтрашнего дня погодные условия в Азербайджане стабилизируются: "Сильный ветер, снижение температуры в течение последних 3-4 дней по сравнению с предыдущими днями связано с поступлением на территорию Азербайджана умеренных морских воздушных масс. Это неожиданное явление для июля". 

    Со слов специалиста, вечером 12 июля в Баку вероятны дожди: "В районах также ожидаются дожди. После этого ветер стихнет. С 13 июля температура воздуха будет соответствующей летнему сезону". 

    М.Гасанов отметил, что температура воздуха во второй половине июля будет колебаться в пределах 38-41 градуса. 

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