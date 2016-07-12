Обнародованы причины нестабильной погоды в Азербайджане

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "В течение трех последних дней на территорию Азербайджана поступили умеренные морские воздушные массы. Эти воздушные массы будут преобладать на территории страны максимум 3-4 дня, затем их сменят теплые воздушные массы".

Об этом Report заявил научный сотрудник отдела климата и агроклиматологии Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии, климатовед Магеррам Гасанов.

Он отметил, что с завтрашнего дня погодные условия в Азербайджане стабилизируются: "Сильный ветер, снижение температуры в течение последних 3-4 дней по сравнению с предыдущими днями связано с поступлением на территорию Азербайджана умеренных морских воздушных масс. Это неожиданное явление для июля".

Со слов специалиста, вечером 12 июля в Баку вероятны дожди: "В районах также ожидаются дожди. После этого ветер стихнет. С 13 июля температура воздуха будет соответствующей летнему сезону".

М.Гасанов отметил, что температура воздуха во второй половине июля будет колебаться в пределах 38-41 градуса.