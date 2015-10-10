Обнародованы причины холодной погоды на территории Азербайджана

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ "Погодные условия, наблюдающиеся в последние дни, считаются аномальными для климата Азербайджана".

Об этом Report заявил заместитель директора по научным делам института географии Национальной академии наук Азербайджана, доктор географических наук Эльбрус Ализаде.

Он отметил, что сильные ветры, обильное выпадение осадков после засухи является аномальным климатическим событием: "Несколько раз в течение года в Азербайджане происходили аномальные события. Причиной этому является поступление холодных морских воздушных масс с северо-востока и с северо-запада. В результате из-за разницы высокого давления образуются сильные ветра, которые приводят с собой обильные осадки".

По словам Э.Ализаде, Азербайджан расположен в атмосферном фронте: "На территории Азербайджана сталкиваются теплые и холодные воздушные массы, поэтому число гроз растет".

Замдиректора подчеркнул, что интенсивные дожди, наблюдающиеся в последние дни, повышают вероятность оползней.