Обнародованы наблюдавшиеся в Азербайджане в последние 4 дня фактические погодные условия

Завтра на территории страны погода стабилизируется

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Обнародованы фактические погодные условия, наблюдавшиеся в Азербайджане в последние 4 дня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, как отмечалось ранее, на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, местами шел мокрый снег и снег.

В результате наблюдавшегося за последние 4 дня (10, 11, 12, 13 февраля) холодного атмосферного фронта температура воздуха была на 2,7-3 градуса ниже климатической нормы. Кроме этого, в большинстве районов республики, в том числе местами на Абшеронском полуострове, выпал снег.

На Большом Кавказе, в Нахчыванской АР и Лянкяран-Астаринской зоне наблюдался интенсивный снег, хотя в отличие от районов, на Абшеронском полуострове и на отдельных территориях Баку временами шел слабый снег, не образовавший снежного покрова. Согласно информации расположенных на Абшеронском полуострове гидрометеорологических станций, общее количество выпавших за последние 4 дня осадков в Гумъятаге составило 8, Баку - 3, Забрате и Маштаге - 1 мм.

Прогноз относительно снегопада фактически оправдывает себя и 13 февраля. Ночью температура воздуха составит около 0 градусов, вечером достигнет 1 градуса.

В соответствии с принятым в мире в области гидрометеорологии инструктажем, составленный на последние 4 дня прогноз погоды по территории страны, в том числе Баку и Абшеронскому полуострову, полностью оправдался.

Ожидается, что днем 14 февраля погода на территории страны стабилизируется, в большинстве районов осадки в основном не ожидаются.