Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Обнародовано число туристов, посетивших Национальный Парк Гейгель в прошлом году.

В ответ на запрос Report в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов сообщили, что в течение 2016 года Национальный Парк Гейгель посетили 195 316 туристов.

"В прошлом году 2003 человека из посетивших Национальный Парк туристов были иностранными гражданами, а 193 313 - гражданами Азербайджана. После открытия Национального Парка Гейгель, то есть с 10 августа 2015 года до конца года более 70 тыс. человек приезжали в национальный парк", - отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, что в целом в 2016 году число туристов, посетивших национальные парки, расположенные на территории Азербайджана, составило 199 530 человек. Из них 3 081 человек - иностранцы, 196 449 - граждане Азербайджана.