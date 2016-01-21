Обнародовано число привлеченных к ответственности за нарушение законодательства охраны природы в Азербайджане в прошлом году

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Обнародовано число людей, привлеченных к ответственности за нарушение законодательства охраны природы в Азербайджане в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете Государственного комитета статистики.

В 2015 году за нарушение законодательства охраны природы к административной ответственности были привлечены 579 должностных лиц и граждан. Они оштрафованы на сумму 727,2 тыс. манатов.

Службы мониторинга министерства экологии и природных ресурсов в прошлом году провели соответствующие проверки в 1496 учреждениях. В результате проверок в каждом третьем учреждении были выявлены правонарушения по загрязнению водных бассейнов и атмосферы, а в каждом втором учреждении - превышение уровня загрязненности земли.