Обнародована статистика лиц, занимавшихся этим летом незаконной охотой

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Обнародована статистика лиц, занимавшихся за последние 2 месяца незаконной охотой.

Как сообщил Report замдиректора Департамента сохранения биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных участков Хикмет Ализаде, сотрудники соответствующих структур министерства задержали за два месяца 12 человек, занимавшихся незаконной охотой: "У них изъято 9 охотничьих ружей".

Х.Ализаде напомнил, что сезон охоты был объявлен открытым с 17 июня: "Однако сейчас в большинстве предусмотренных в этих целях объектов заниматься охотой запрещается. Например, сейчас запрещена охота на водоплавающих птиц, так как сезон их размножения еще продолжается. Охота на таких вредителей, как койоты, вороны и др., разрешается круглый год".

По словам замдиректора, в связи с правонарушениями применен штраф в размере 12 200 манатов: "За этот охотничий сезон оштрафованных иностранцев не было, все задержанные - граждане Азербайджана. Они либо нарушили отведенный для сезона охоты график, либо охотились на запрещенной территории".

Х.Ализаде добавил, что выявленные факты в основном зарегистрированы в южном регионе: "Факты незаконной охоты в основном зарегистрированы на территории Биласуварского, Лянкяранского, Агджабединского и Имишлинского районов".

Замдиректора напомнил, что в случае отказа выплачивать штраф, на нарушителей подают в суд: "Если штраф не выплачивается и после судебного разбирательства, нарушителю приходится оплачивать его за счет имущества".

"С 15-го октября можно будет охотиться на гусей, уток и лысух. Зачастую встречаются факты охоты на запрещенных птиц. В настоящее время случаи браконьерства встречаются довольно редко, однако в сезон охоты с подобными фактами можно столкнуться очень часто".