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    Обнародована последняя ситуация в оползневых зонах Баку

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Обнародована последняя ситуация в оползневых зонах Баку.

    Как заявил Report руководитель экспедиционного отряда геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Рафик Гасанов, в результате проведенных в последние дни мониторингов серьезных изменений в динамике оползневого участка на Баилове не наблюдалось.

    По его словам, на территории проводятся наблюдательные работы: 

    "На оползневой территории установлены реперы и маяки. На данный момент в динамике оползня наблюдается стабильность. В целом, нельзя сказать, что процесс на территории полностью завершился. Геологический процесс пока продолжается, на территории есть напряженность. Однако, в динамике оползня активность не наблюдается. Территория постоянно под контролем".

    Р.Гасанов отметил, что в последние дни активность наблюдается на озере Зяли в поселке Масазыр и поселке Нюбар Абшеронского района: 

    "Причина активности связана с сезонными осадками. Активность в динамике оползня также наблюдалась на территории поселка Зых Сураханского района". 

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