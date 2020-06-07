Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Сегодня с утра в большинстве районов республики наблюдались молнии, дожди, местами ливни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, Количество осадков составило: в Огузе - 14 мм, в Шемахе, Кюрдамире, Гаджигабуле 10 мм, Сабирабаде, Кышчае (Шеки) 9 мм, Агдере (Ордубад), Лянкяране 3 мм, Сарыбаше (Гах), Маразе 2 мм, Габале, Геокчае, Хыналыге, Загаталах, Шахбузе, Сальянах, Шахдаге 1 мм.

Температура в Баку превысила климатическую норму на 1,5 градуса, максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 25-29, в горных районах 19-23, в Нахчыване 25-31 градусов тепла.